Воплощенные мечты: Как Фонд Рината Ахметова меняет жизни детей. Новости

Программа «Адресная помощь» Фонда Рината Ахметова вот уже 13 лет системно помогает людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в неотложной помощи на лечение. Программа стала основой личной благотворительности Рината Ахметова, а ее приоритет – спасение жизни и здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«С 2014 года в рамках направлений "Адресной помощи" более 50 тыс. человек получили поддержку. В том числе помощь на лечение – свыше 6 тыс. мальчиков и девочек. Это медикаменты, инновационные импланты, проведение сложных операций. Истории этих ребят – пример того, как милосердие и стойкость побеждают беду и отчаяние», – отмечается в сообщении.

Таиру Носуленко скоро исполнится пять лет. Мальчик долгое время не слышал голосов родителей и братьев из-за врожденной тугоухости. У многодетной семьи переселенцев все доходы уходили на продукты и оплату жилья. В рамках проекта «Теперь я слышу» Таиру установили высокочувствительные слуховые аппараты – в результате ребенок впервые услышал голоса родных и сказал «мама».

Андрею Вапирову восемь лет. Он обожает футбол, но выйти на поле не мог – в шесть лет врачи обнаружили у мальчика порок сердца и любую физическую активность запретили. Спасти парнишку мог специальный имплант-окклюдер, но родители копили бы на операцию не один год. Андрей стал участником проекта «Здоровое сердце». Теперь юный спортсмен играет в основном составе детской футбольной команды ФК «Мариуполь».

Братья Егор и Степан Бодак страдали от бронхиальной астмы. В условиях вооруженного конфликта достать необходимые лекарства родители не могли. Надежду подарил проект «Лекарства детям», благодаря которому оба могут заниматься бальными танцами. Они уже участвуют в соревнованиях и завоевывают награды.

Маша Демченко была здорова, пока не попала под обстрел. Осколки раздробили четырехлетней девочке руку, разорвали сухожилия… А сегодня Маша, став участницей проекта «Реабилитация раненых детей», занимается ушу.

У всех этих ребят разные истории, но помощь Фонда Рината Ахметова их не только объединила, но и познакомила друг с другом. 10 апреля на Отчетном мероприятии Фонда все они в знак благодарности в совместном выступлении показали, как изменилась их жизнь: танцевали, демонстрировали спортивные навыки и приемы.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

«Ринат Ахметов определил помощь детям как приоритетное направление работы, поэтому сегодня действует целый ряд проектов, которые призваны помогать самым маленьким и незащищенным. Дети получают возможность забыть о своих недугах и развивать способности. Это самое ценное», – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

В завершение выступления ребята получили сертификаты на участие в проекте Фонда «Мирное лето – детям Донбасса!». Новый сезон стартует уже в июне.