Эхо первого тура: В Рубежном члены участковых и окружной комиссий не получили зарплату. Новости

За первый тур президентских выборов члены участковых избирательных комиссий Рубежного (Луганская обл.) не получили более 500 тыс. грн заработной платы. В Территориальном избирательном округе № 112, к которому относится город, их работало 800.

Как пояснила сотрудница одной из УИК Татьяна Рогалева, документы на оплату в казначейство передали уже после того, как комиссия прекратила свои полномочия. «У нас с самого начала было какое-то недопонимание с председателем окружной избирательной комиссии Натальей Пилипенко. Всю информацию мы просто из нее вытягивали. Все финансовые решения она принимала самостоятельно», – рассказала она.

В свою очередь Наталья Пилипенко пояснила, что произошла «накладка» председателей окружкома. «При формировании новой окружной комиссии [для проведения второго тура выборов президента] прежняя комиссия утратила свои полномочия. Для принятия решений право подписи у меня еще оставалось. Новая председатель комиссии, которая даже еще не приняла присягу, отнесла в казначейство документ, что она является новым председателем. И тем самым она лишила меня права подписи. Но так как все средства поступили в казначейство, то все выплаты будут осуществлены», – прокомментировала она.

Новая председатель ОИК № 112 Марина Большакова подтвердила, что зарплаты будут выплачены, но без премиальных. «Есть недостатки по бухгалтерии, есть очень большие долги по оплате договоров, по оплате зарплат участковых комиссий. Как мне пояснила куратор из Центризбиркома, все деньги сохраняются на том же расчетном счете. И мы можем выплатить долги по зарплатам, однако мы не можем выплатить людям премии», – сказала она.

В связи с произошедшим члены участковых комиссий и 15 членов окружной комиссии написали заявления в Рубежанское отделение полиции.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбас»

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