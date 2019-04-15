Ситуация в пунктах пропуска днем 15 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Валерий: «12:42. "Майорск" – никого»;

Валерий: «13:04. На въезд в Горловку, машин 30, все вяло».

КПВВ «Марьинка»:

Катерина: «10:24. Сегодня в 5 утра выезд на маршрутке за 250 руб. на "Каргилл" в "серую зону". 8:30 пройдены все БП»;

«Young»: «10:33. Пешей из Курахово в Донецк не было»;

«Young»: «10:55. "Каргилл" в Донецк. 35 основной и 25 льготы»;

Антон: «11:19. "Каргилл" в Украину. Льготы 10, основная почти до моста»;

Анатолич: «11:44. На "Каргилле" в сторону Украины 7 льготы и около 50 общей»;

Маргарита: «11:55. "Каргилл" 8 льготы, около 40 общей»;

«Young»: «13:05. "Каргилл" в Донецк. Машин 100 точно. Льготы много очень»;

Натали: «13:43. Марьинка на въезд в Донецк пусто. "Каргилл" – основная за плитами, льготы до плит, но две очереди. Из Донецка на украинском – машин 10 (пропускают быстро), на "нуле" машин 10. "Каргилл" пропускают быстро из Донецка. Пеших тоже немного, быстро забирают, максимум – на автобус»;

Ирина: «13:54. На "Каргилле" в Украину очередь небольшая».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:31. Еду из Волновахи в Донецк. На украинском машин нет, на ДНР в сторону Донецка 40-50»;

Сергей: «10:49. Еленовка. В Мариуполь машин 35-40, в Донецк 30. Движение слабое»;

Сергей: «10:55. Ольгинка пусто, сразу заезд»;

Lusa: «11:53. 11:30 в сторону Донецка из Волновахи в Еленовке машин 50, движение слабое. В Мариуполь в Еленовке (очередь – ред.) – второй туалет»;

«Администратор»: «13:41. По Еленовке. Пеших почти нет, машин около 100 в Украину на ДНР-ском»;

Сергей: «13:52. Еленовка. Основная в Донецк 4 авто за 40 минут».

КПВВ «Гнутово»:

Анна: «12:47. Гнутово в Украину: пустые оба поста, пеших нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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