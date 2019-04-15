Ситуация в пунктах пропуска днем 15 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 15 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Валерий: «12:42. "Майорск" – никого»;
- Валерий: «13:04. На въезд в Горловку, машин 30, все вяло».
КПВВ «Марьинка»:
- Катерина: «10:24. Сегодня в 5 утра выезд на маршрутке за 250 руб. на "Каргилл" в "серую зону". 8:30 пройдены все БП»;
- «Young»: «10:33. Пешей из Курахово в Донецк не было»;
- «Young»: «10:55. "Каргилл" в Донецк. 35 основной и 25 льготы»;
- Антон: «11:19. "Каргилл" в Украину. Льготы 10, основная почти до моста»;
- Анатолич: «11:44. На "Каргилле" в сторону Украины 7 льготы и около 50 общей»;
- Маргарита: «11:55. "Каргилл" 8 льготы, около 40 общей»;
- «Young»: «13:05. "Каргилл" в Донецк. Машин 100 точно. Льготы много очень»;
- Натали: «13:43. Марьинка на въезд в Донецк пусто. "Каргилл" – основная за плитами, льготы до плит, но две очереди. Из Донецка на украинском – машин 10 (пропускают быстро), на "нуле" машин 10. "Каргилл" пропускают быстро из Донецка. Пеших тоже немного, быстро забирают, максимум – на автобус»;
- Ирина: «13:54. На "Каргилле" в Украину очередь небольшая».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «10:31. Еду из Волновахи в Донецк. На украинском машин нет, на ДНР в сторону Донецка 40-50»;
- Сергей: «10:49. Еленовка. В Мариуполь машин 35-40, в Донецк 30. Движение слабое»;
- Сергей: «10:55. Ольгинка пусто, сразу заезд»;
- Lusa: «11:53. 11:30 в сторону Донецка из Волновахи в Еленовке машин 50, движение слабое. В Мариуполь в Еленовке (очередь – ред.) – второй туалет»;
- «Администратор»: «13:41. По Еленовке. Пеших почти нет, машин около 100 в Украину на ДНР-ском»;
- Сергей: «13:52. Еленовка. Основная в Донецк 4 авто за 40 минут».
КПВВ «Гнутово»:
- Анна: «12:47. Гнутово в Украину: пустые оба поста, пеших нет».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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