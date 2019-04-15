Пенсии военнослужащим: Верховный Суд Украины изменил правила расчета. Новости

В Украине в составе денежного обеспечения военнослужащих для расчета пенсии за выслугу лет должна быть учтена индексация, что обеспечивает соблюдение пенсионных прав лиц, уволенных с военной службы, как составляющей конституционного права на социальную защиту. Вместе с тем при расчете пенсии не учитываются единовременные дополнительные виды денежного обеспечения, в частности, ежегодные, ежеквартальные, разовые дополнительные виды денежного обеспечения, кроме ежемесячных или выплачиваемых раз в месяц. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе судей Судебная палаты для рассмотрения дел по защите социальных прав Кассационного административного суда, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску лица в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, сообщается сегодня, 15 апреля, на странице Верховного Суда в Facebook.

Так, истец, которому назначена и выплачивается пенсия по инвалидности просил обязать ответчика пересчитать и выплачивать пенсию в размере, рассчитанном с 80% денежным обеспечением с учетом денежной помощи на оздоровление, индексации, единовременного пособия при увольнении в размерах, указанных в справке воинской части, а также провести выплату суммы перерасчета.

Постановлением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск был удовлетворен.

«Принимая такое решение, суды исходили из того, что денежная помощь на оздоровление, индексация и единовременное пособие при увольнении являются одноразовыми дополнительными видами денежного обеспечения, которые в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" входят в состав денежного обеспечения военнослужащих, а потому должны быть учтены при расчете пенсии», – сказано в сообщении.

Пересмотрев по кассационной жалобе указанные судебные решения, Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, постановления судов предыдущих инстанций отменил в части удовлетворения иска по учету денежной помощи на оздоровление и единовременного денежного пособия при увольнении и отказал в удовлетворении иска в этой части, а в другой части судебные решения оставил без изменений.