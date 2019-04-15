В «Л-ДНР» под видом учений скрыто проводится мобилизация, – ГУР. Новости

На неподконтрольных Украине территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) под видом командно-штабных учений по «территориальной обороне», планирует скрыто провести очередную мобилизацию. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны, в течение 15-23 апреля запланировано развертывание так называемыми «мобилизационными департаментами Л-ДНР» штабов территориальной обороны. Кроме того, 15-17 апреля продлятся учения по гражданской обороне с привлечением всех «республиканских силовых структур».

«При этом, в ходе указанных мероприятий вводится усиленный административно-полицейский режим с предоставлением т. н. "правоохранительным органам" дополнительных полномочий по розыску и задержанию граждан, избегающих призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, проведение таким образом мобилизации вызывает возмущение среди местного населения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, и молодежи, которую вместо продолжения обучения и получения профессии призовут на военную «службу».