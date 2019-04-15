В Славянске задержали участника НВФ «Гром». Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сотрудниками Госпогранслужбы и Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил был задержан участник незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР». Мужчине объявлено о подозрении. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Донетчанин принимал участие в деятельности управляемого РФ незаконного вооруженного формирования "Гром", которое дислоцировалось в г. Харцызск и было создано российскими кураторами одним из первых на временно оккупированной территории Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала военных действий задержанный участник НВФ занимался предпринимательской деятельностью, а с началом боевых действий, как он объяснил, его заставили примкнуть к своим рядам участники НВФ и ситуация в целом, которая сложилась на неподконтрольной украинским властям территории. «Впрочем, это не мешало ему щеголять принадлежностью к преступной группировке, демонстрируя в соцсетях фото с оружием в руках», – сказано в сообщении.

По информации ООС, участнику НВФ объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Сейчас материалы досудебного расследования направлены в суд.

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