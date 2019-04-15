Житель Северодонецка, готовивший теракт, признан невменяемым. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) сужебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым местного жителя, который готовил теракт в местах дислокации подразделений, участвующих в антитеррористической операции (АТО). Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Северодонецка за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (приготовление к террористическому акту, который мог создать опасность для жизни или здоровья человека или причинить значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия), ч. 1 ст. 263 (приобретение и ношение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, в ноябре 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на стадии подготовки разоблачили мужчину, который за деньги передавал информацию о местах размещения административных зданий в Северодонецке, местах дислокации подразделений, участвующих в проведении АТО их количественный состав, вооружение, условия охраны и который в дальнейшем должен был заложить рядом с одним из указанных объектов взрывное устройство.

Во время обысков правоохранители изъяли у него пакет с взрывным устройством – двумя тротиловыми шашками и электродетонатором.

Отмечается, что во время судебного разбирательства, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый в настоящее время проявляет признаки острого психотического расстройства, не может осознавать свои действия и руководить ими. В связи с этим, мужчина в принудительном порядке госпитализирован в медучреждение по оказанию психиатрической помощи.

«После выхода из болезненного состояния обвиняемый будет направлен в распоряжение судебно-следственных органов», – подчеркнули в прокуратуре.