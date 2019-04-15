Полностью признала вину: В Беловодске осудили организатора «референдума ЛНР». Новости

На Луганщине суд вынес приговор организатору псевдореферендума в поддержку «ЛНР» в Беловодске. Женщина полностью признала свою вину. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданки Украины по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Расследование установило, что весной 2014 года женщина обеспечила проведение так называемого «референдума» в поддержку «акта о государственной самостоятельности ЛНР» в Беловодске. Выполняя роль «члена избирательной комиссии», она принимала от местных жителей документы, сверяла их по имеющимся спискам избирателей и выдавала «бюллетени» для голосования во время псевдореферендума.

«В дальнейшем обвиняемая вместе с другими соучастниками преступления провели подсчет голосов и подписали протокол о результатах проведения так называемого "референдума" для последующего создания так называемой "Луганской народной республики"», – отмечается в сообщении.

Как подчеркивается, поскольку во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Беловодского районного суда женщина признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.