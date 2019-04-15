Соревнования по бодибилдингу: В Краматорске спортсмены показали мышцы и рельеф тела (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) прошли соревнования за кубок Донбасского региона по бодибилдингу и фитнесу. Подобное мероприятие прошло уже в третий раз.

Перед выходом на сцену участники наносили грим и выполняли физические упражнения – чтобы привести мышцы в тонус.

Как рассказала профессиональный бодибилдер из Киева Мария Юдина, на тренировки у нее уходит 4 дня в неделю, в межсезонье – три раза.

Всего же на сцене демонстрировали мышцы и рельеф собственного тела более 70 мужчин и женщин из различных областей Украины. Оценивали участников 8 членов жюри: они смотрели на рельеф, пропорции тела и на то, как участники презентовали себя на сцене. Лучшие спортсмены получили медали и кубки.

Как сообщает «Восточный проект», первое место и Кубок в абсолютной номинации получил Ярослав Котляров из Славянска (Донецкая обл.), который занимается бодибилдингом уже 20 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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