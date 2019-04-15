На Донетчине перевернулся автомобиль: В ДТП пострадали два человека. Новости

В Марьинском районе (Донецкая обл.) задокументированы два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), которые произошли 13 апреля. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.
Так, неподалеку Курахово 21-летний водитель «Дэу Ланос», не справившись с управлением, слетел с трассы и перевернулся. В результате аварии пострадали двое пассажиров.
Также, в субботу около 23:00 на линию «102» поступило еще одно сообщение о ДТП, которое произошло между Пречистовкой и Павловкой. Автомобиль «Дэу Ланос» под управлением 42-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Фольксваген». «По предварительным данным авария произошла из-за того, что водитель "Фольксвагена" находился в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.
По этим фактам возбуждены уголовные производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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