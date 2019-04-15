В Волновахcком районе переселенцев посчитали, проверили и приняли решения по соцвыплатам. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) на 12 апреля состоят на учете 50 035 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«По состоянию на 12.04.2019 управлением социальной защиты населения райгосадминистрации учтено 50 035 лиц и выдано справок (за неделю 115 лиц обратились впервые), перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, из них обратились за назначением или продлением социальных выплат 4 628 лиц, 4 486 лицам выплата государственной помощи назначена (продлена), 45 дел находятся на доработке, 20 лицам из зоны АТО не предназначена (не продлена) госпомощь, в связи с тем, что не поступили электронные дела из других управлений.

Кроме того, за назначением ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратились 20 943 семей. Назначили адресную денежную помощь (за период конфликта) 19 031 семье.

Также сообщается, что, по состоянию на 12 апреля, на проверку фактического места проживания были предоставлены списки на 63 130 ВПЛ, фактически проверено 62 911 граждан (99,9%). В течение последней недели специалистами управления проверено 265 человек.

10 апреля состоялось заседание комиссии по ВПЛ, на котором принято решение назначить социальную помощь 179 лицам, а 8 лицам – отказать. Социальные выплаты не были прекращены ни одному переселенцу.

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