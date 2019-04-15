Интеграция ВПЛ: На Луганщине исследуют основные потребности переселенцев. Новости

В Луганской области проведут исследование и сбор информации об основных потребностях интеграции переселенцев в регионе. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Луганской области.
Так, в области обсудили проблемы интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «12 апреля управление ГМС в Луганской области, представители органов исполнительной власти, общественных организаций и СМИ области приняли участие в обсуждении совместного проекта, посвященного планированию исследования ситуации ВПЛ Луганской области», – говорится в сообщении.
Целью обсуждения встречи стало: определение направления проекта на ближайшее время, ориентированного на сбор информации об основных потребностях интеграции ВПЛ на областном уровне.
Городами для исследования были определены:
- Северодонецк;
- Лисичанск;
- Рубежное;
- Кременная;
- Старобельск.
«Именно в этих городах наибольшее количество перемещенных семей ищут работу, жилье, постоянно принимают решение – остаться в пределах области, вернуться домой или двигаться дальше в поиске лучших условий для социализации», – отмечается в сообщении.
Управление ГМС в Луганской области участвует в определении основных потребностей и потенциальных целей ВПЛ, как государственный орган, предоставляющий административные услуги по документированию таких лиц.
Как сообщалось ранее, в Луганской области департаментом социальной защиты населения облгосадминистрации разрабатывается проект Региональной целевой программы поддержки и адаптации внутренне перемещенных на 2019 год.
Напомним, Кабинет министров Украины 21 ноября утвердил план мероприятий по выполнению Стратегии интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. Планом реализации Стратегии интеграции ВПЛ предусмотрено выполнение программных мероприятий по трем стратегическим направлениям.
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