Пенсии жителей неподконтрольного Донбасса: В Верховной Раде рекомендуют разработать законопроект. Новости

Кабинету министров Украины рекомендовано подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о порядке получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на территории, временно неконтролируемой государственной властью Украины. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает информационное управление аппарата ВРУ.

Так, соответствующие рекомендации были одобрены Комитетом по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения ВР по результатам рабочего совещания касаемо социальной защиты и пенсионных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и лицам, которые «проживают на временно оккупированных территориях Украины». «Участники совещания отметили, что ряд вопросов требует срочного урегулирования. В частности, это касается случаев некорректного внесения информации в Базу данных "Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины", в результате чего ВПЛ прекращаются выплаты пенсий и другие государственные социальные выплаты», – говорится в сообщении.

Затрагивался вопрос относительно правовых оснований получения информации Министерством финансов о перемещении ВПЛ в связи с принятием решения Конституционного суда Украины от 11.10.2018 № 7-р/2018 по делу № 1-123/2018 (4892/17) о признании недействительным Порядка осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины от 08.06.2016 № 365.

Обсуждались также проблемы с обеспечением пенсионными выплатами ВПЛ и лиц, которые проживают на временно неподконтрольных украинской власти территориях. «Члены Комитета обратили внимание представителей правительства на то, что невыплата пенсий гражданам Украины является нарушением также норм международного права», – отмечается в сообщении.

В ближайшее время должен быть одобрен проект постановления Кабинета министров «Об Интегрированной информационно-телекоммуникационной системе "Аркан" относительно контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу».

«Необходимо также безотлагательно доработать и утвердить проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий". Кабинету министров рекомендовано подготовить и представить на рассмотрение Верховной рады законопроект о порядке получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на территории, временно неконтролируемой государственной властью Украины», – резюмируется в сообщении.

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