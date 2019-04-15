После «Иловайского котла»: Как живут в глубоком тылу «ДНР» (Фото). Новости

В селе Новокатериновка (Старобешевский р-н, Донецкая обл.) в конце августа 2014 года неприметная дорога стала последним пристанищем для многих бойцов украинской армии. При выходе из Иловайска одна из колонн украинских военных направлялась в сторону Старобешево и была расстреляна незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в нескольких километрах от райцентра, недалеко от села. Многих погибших и раненых несколько дней спустя вывезли через гуманитарный коридор. Сожженная техника осталась ржаветь, но со временем убрали и ее. Сейчас это временно неподконтрольная украинской власти территория. Боевых действий здесь с тех пор не было. О том, что напоминает о тех событиях, произошедших 5 лет назад, и как живут люди в глубоком тылу «ДНР», пишет «Радио Свобода».

«В подвалах, кто в школе, в подвале прятался, когда котел Иловайск закрывался. Это дней пять или шесть», – вспоминает события житель Новокатериновки.

По словам местных, во время боев были повреждены два десятка домов. Большинство восстановили. «Мой дом – нет. Повылетали стекла в сараях и шифер посъезжал. По Комсомольской улице я проезжал – много было домов (разрушено, – ред). И машин... И были машины с боеприпасами», – рассказывает еще один житель Новокатериновки.

Многие после событий «Иловайского котла» сюда так и не вернулись. По словам продавца в местном магазине, люди выехали, преимущественно, в Россию. «Из села вернулись где-то 4-5 семей. Остальные – нет», – говорит женщина.

Ближайший к Новокатериновке районный центр – Старобешево, в 6 км на запад. Небольшой городок вооруженный конфликт фактически обошел, но несколько домов было разрушено. «Только успели уйти отсюда и не дошли домой, как его, видите, во что превратили? Это был магазин. А если бы еще немного задержались...», – вспоминает жительница Старобешево.

Еще одна местная жительница говорит, что во время событий «Иловайского котла» она с маленьким ребенком две недели жила в окопе.

На монументе в городском парке – почти полсотни фамилий погибших в результате боевых действий в Старобешевском районе. На другом восхваляют группировки НВФ «ЛНР» и «ДНР».

Сейчас в Старобешево из бизнеса – небольшие продуктовые и хозяйственные магазины. На рынке в рабочий день лишь несколько продавцов и столько же покупателей. Фактически единственное крупное предприятие здесь – теплоэлектростанция, расположенная на окраине города. «Новый Свет, Комсомольск – рудоуправление и станция. А в Старобешево – только «бюджетники». Людей даже не хватает на станции», – говорит местная жительница.

В магазинах дефицита нет. Цены в гривнах давно не дублируют, и украинские продукты на полках в меньшинстве. По словам продавца в продуктовом магазине в Старобешево, продукты к ним поставляют из России, «ДНР» и «ЛНР». При этом отмечает, что покупательная способность упала по сравнению с 2014 годом.

И пока в магазинах жалуются на низкий спрос, местные переживают из-за «комендантского часа» и социальных выплат. «Ну, цены, конечно, дороговаты. Потому что пенсии, я вам скажу, желать лучшего», – сетует житель города Комсомольское (Старобешевский р-н).

В Старобешево много приезжих из соседних сел и городков – Комсомольского, Нового Света. Их жители ежедневно направляются на работу и жалуются на транспорт. Говорят: слишком большой поток людей. «Очень плохо, потому что мало рейсов», – объясняет житель поселка Новый Свет.

Как рассказал местный водитель, а в Донецк маршрутки хоть и ездят каждый час, возить за 35 руб. (около 15 грн), особо некого.

Еще один популярный маршрут для многих жителей временно неподконтрольного украинской власти Донбасса – поехать за границу в поисках лучшей жизни. «В России, извините, заработок больше, чем здесь. Из-за этого люди там остаются. Они так – или присылают деньги, или приехал-уехал», – рассказывает мужчина, живущий в поселке Новый Свет.

До вооруженного конфликта в Старобешево жило более 6 тыс. человек. Сколько осталось сейчас – неизвестно.