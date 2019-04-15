Трубопровод Юго-Донбасского водопровода отремонтирован. Новости

В Донецкой области завершили ремонт напорного трубопровода Юго-Донбасского водопровода. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.

«Приступаем к запуску системы и ее наполнения. До крайней точки – Мариуполя – качественная вода из канала дойдет завтра», – сообщил Куць.

При этом он напомнил, что напорный трубопровод был поврежден 5 апреля в районе насосной станции первого подъема вблизи Волновахи (Донецкая обл.). «Подтвержденный режим тишины и разрешение на ремонт компания "Вода Донбасса" получила 12 апреля. Но несмотря на это, в тот же день во время проведения ремонта работники попали под обстрел и вынуждены были приостановить работу. Получить повторное подтверждение режима тишины и восстановить водопровод удалось только сегодня», – уточнил Куць.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прекращена подача воды по каналу Северский Донец.