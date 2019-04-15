В МВД сообщили о росте количества нарушений на выборах. Новости

В Украине растет количество обращений в полицию о нарушениях избирательного процесса. Об этом сообщил в ходе брифинга советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает «112 Украина».

По словам Стойко, в полицию продолжают поступать заявления о нарушениях избирательного законодательства в каждой области. Только за вчерашний день открыто одно уголовное производство.

«Ежедневно к нам поступают разнообразные обращения о нарушениях. За минувшие сутки было 20 сообщений, в ЕРДР внесено одно. Если говорить о втором туре выборов, то у нас сейчас 779 заявлений и сообщений, связанных именно с процессом. Эти цифры говорят о том, что в каждой области есть нарушения, и нам хотелось бы, чтобы их было меньше», – рассказал Стойко.