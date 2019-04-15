Юлія Тимошенко: Вибір у нас лише один – тільки вперед!. Новости

ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ!

Я звертаюся до вас із подякою. Дякую всім, хто підтримував мене під час виборів, хто допомагав і переживав за мене… Дякую тим, хто проголосував за мене 31 березня. Дякую команді!

Ми отримали більш ніж 2,5 мільйони голосів. Цього виявилося мало для перемоги, але цього достатньо для нашої роботи в ім’я вільної і щасливої України. Бо ви – не просто два з половиною мільйони громадян. Ви – найкращі!

Любомир Гузар казав: «Україна не ділиться на україно- та російськомовних. Вона ділиться на тих, хто її любить і тих, кому вона байдужа». Ми з вами – з вірного боку. Бо ми не просто любимо Україну, ми здатні працювати на неї і змагатися за неї.

Нині у країні настають непрості часи. Ми стоїмо перед величезними викликами та проблемами, які переважною більшістю політиків навіть не усвідомлюються. І тільки ми можемо їх здолати. Посеред цього безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс.

МИ З ВАМИ – ЦЯ СИЛА І МИ – ЦЕЙ ШАНС.

Тому я дуже і дуже прошу вас. Жодного відчаю, ніяких сумнівів та вагань. Ми надзвичайно потрібні сьогодні нашій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам потрібна – сильна, гарна, незалежна, демократична.

Тому вибір у нас лише один: ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!

СИЛЬНІ НЕ ЗДАЮТЬСЯ!

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