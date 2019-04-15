Чрезвычайная ситуация в Попасной: В многоэтажном доме обнаружили 4 кг ртути. Новости

В Попасной (Луганская обл.) в одном из многоэтажных домов по ул. Стеклозаводская во время проведения ремонтных работ жители обнаружили химическое вещество, похожее на ртуть. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Попаснянской райадминистрации.

Отмечается, что после проведения соответствующей механической демеркуризации, спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) было изъято 4 кг ртути.

«Для выяснения ситуации относительно загрязнения здания парами ртути Государственным учреждением "Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" были проведены лабораторно-инструментальные исследования, а также проверено наличие этих паров в атмосферном воздухе на территории возле указанного дома», – говорится в сообщении.

Как выяснилось после проведения исследований, предельная концентрация ртути в здании колеблется от 1,26% до 104,8%, что в 20 раз больше допустимой нормы.

В связи с этим было проведено экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Обсудив ситуацию и заслушав доклады специалистов, комиссия классифицировала ситуацию, как чрезвычайную объектового уровня. Также утверждены мероприятия по ее устранению.