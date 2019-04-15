Пожар в Славянске: Погиб 55-летний мужчина. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) при пожаре в частном доме погиб мужчина. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как уточняется, трагедия произошла вчера, 14 апреля. «В полицию поступило сообщение от инспектора ГСЧС о том, что в частном доме угорел 55-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от отравления угарным газом.

Сейчас выясняется причина возгорания. «По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"», – отметили в полиции.

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