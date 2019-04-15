На Донетчине обвиняемому в смертельном ДТП продлили домашний арест. Новости

Обвиняемому в совершении смертельного ДТП Александру Мельнику на 60 суток продлили меру пресечения – он круглосуточно должен находиться под домашним арестом. Такое решение принял Волновахский районный суд.

Напомним, в минувшем году осенью мужчина на внедорожнике совершил двойное ДТП: сперва сбил мужчину, который получил ушибы, а спустя 10 минут насмерть сбил 56-летнюю женщину и врезался в электроопору. Тогда водитель с места аварии бежал. Через полчаса его разыскали полицейские. Мужчина был нетрезв.

«Продлить обвиняемому Мельнику Александру Ивановичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней», – огласила решение судья Волновахского районного суда Татьяна Чальцева.

Муж погибшей в ДТП женщины Александр Курский с таким решением не согласен.

«Лично мое мнение – чтоб он сидел в СИЗО до решения суда, до приговора. Там спокойнее будет всем, кто на свободе находится», – говорит мужчина.

Сам обвиняемый своей вины во время рассмотрения дела не признал.

«Виновным себя не могу признать по одной простой причине, что я не могу пояснить откуда взялся пешеход. Если бы пешеход, я его видел, я бы принял все меры для того, чтобы избежать ДТП», – заявил в ходе заседания обвиняемый.

Следующее судебное заседание назначили на 13 июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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