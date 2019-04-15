На Луганщине не хватает членов участковых избирательных комиссий, – ЦИК. Новости

В 5 окружных избирательных комиссиях Луганской области недостаточно представлений для формирования участковых избирательных комиссий для работы во время второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Это касается Территориальных избирательных округов № 106, 107, 112, 113, 114. «В случае, если количество предложенных в состав соответствующих избирательных комиссий кандидатур меньше установленного в указанном Законе, ОИК (окружная избирательная комиссия) формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве, определенном частью 8 статьи 85 Закона, по представлению председателя соответствующей окружной избирательной комиссии на основании предложений членов ОИК», – говорится в сообщении.

Всего по Украине на выборах 21 апреля не хватает членов комиссий более чем на 30 округах.

Как отметили в ЦИК, стать членом участковой избирательной комиссии может любой желающий. Для этого необходимо написать заявление непосредственно в помещениях ОИК. Сегодня, 15 апреля, последний день формирования составов участковых избирательных комиссий.

Как сообщалось ранее, за первый тур президентских выборов члены участковых избирательных комиссий Рубежного (Луганская обл.) не получили более 500 тыс. грн заработной платы. В Территориальном избирательном округе № 112, к которому относится город, их работало 800.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

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