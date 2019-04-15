Возле газопровода «Новопсков – Краматорск» на Луганщине найдены две гранаты. Новости

В поселке Лоскутовка (Мирнодолинский поселковый совет, Луганская обл.), вблизи магистрального газопровода «Новопсков – Краматорск» в поле найдены взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

На месте происшествия взрывная находка была идентифицирована специалистами как граната РПГ-7 в количестве двух единиц.

По словам капитана службы Гражданской защиты Александра Горбунова, все найденные взрывоопасные предметы будут уничтожены на специальной подрывной площадке.

Представители ГСЧС продолжают работы по исследованию территории на месте обнаружения взрывоопасных предметов.