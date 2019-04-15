Второй тур выборов: ЦИК зарегистрировала 2 700 официальных наблюдателей. Новости

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Второй тур выборов: ЦИК зарегистрировала 2 700 официальных наблюдателей

15.04.19 18:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 15 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей во время повторного голосования на очередных выборах президента Украины, которые состоятся 21 апреля. Всего зарегистрировано 2 700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, сегодня во время второго заседания ЦИК, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 345 официальных наблюдателей от:

  • Соединенных Штатов Америки – 2;
  • Социалистической Республики Вьетнам – 3;
  • Европейского Союза – 3;
  • Республики Польша – 5;
  • Французской Республики – 2;
  • Парламентской Ассамблеи Совета Европы – 6;
  • Японии – 2;
  • Литовской Республики – 3;
  • Австрийской Республики – 2;
  • Национального Демократического Института Международных отношений – 19;
  • Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) – 4;
  • Иорданского Хашимитского Королевства – 2;
  • Европейского парламента – 3;
  • Комитета «За открытую демократию» – 10;
  • Канады – 3;
  • Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 185;
  • Всемирного Конгресса Украинцев – 32;
  • международной неправительственной организации «CANADEM» – 43;
  • Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 6;
  • Украинского Конгрессового комитета Америки – 10.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

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