В зоне ООС военные и волонтеры передали медучреждениям помощи на 5,8 миллиона (Фото). Новости

С начала операции Объединенных сил (ООС) в рамках стратегической инициативы «Помощь Восток» в 28 медицинских и гериатрических учреждений, больниц, амбулаторий, учреждений для людей с инвалидностью Донецкой и Луганской областей передано медицинское оборудование и техника на сумму более 5,8 млн грн. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает командование ООС на своей странице в Facebook.

Уточняется, что в данной нициативе активно задйствован гуманитарный проект Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина», руководитель которого, известная волонтер из Франции Диана Дольсе сегодня встретилась с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Сообщается, что в медучреждения в зоне ООС было передано медицинское оборудование, мебель, ортезы, гигиенические средства, одежда для врачей, инвалидные коляски и другие необходимые врачам и больным вещи на сумму более 5,8 млн грн. «Это Марьинская центральная районная больница, Нижнянський областной психоневрологический интернат, Тепловский областной психоневрологический интернат, Луганская областная клиническая больница, Кормянский областной дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, Краматорский городской онкодиспансер, Горная центральная районная больница (Попаснянский район), Светлодарска центральная районная больница, Краматорский роддом и другие. В частности, гуманитарная помощь медицинского назначения на сумку более 1,2 млн грн. передано в военные мобильные госпитали Объединенных сил», – говорится в сообщении.

«Стратегическая инициатива "Помощь Восток" – яркий пример объединения патриотических сил ради Победы. Сегодня мы на конкретных примерах видим, что события на востоке Украины не оставляют равнодушными ни украинское общество, ни международное сообщество. Именно поэтому к нашим усилиям присоединяются сознательные украинцы и представители международных гуманитарных организаций», – отметил Сергей Наев.