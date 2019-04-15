Зарегистрированных переселенцев в Украине стало больше. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 15 апреля, учтены 1 млн 374 тыс. 806 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 8 апреля в Украине были учтены 1 млн 373 тыс. 675 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 131 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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