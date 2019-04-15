Выборы-2019: Полиция переходит на усиленный режим работы перед вторым туром. Новости

С завтрашнего дня, 16 апреля, в Украине правоохранители переходят на усиленный вариант службы перед вторым туром президентских выборов. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Филенко на брифинге относительно работы в период избирательной кампании, сообщает пресс-служба МВД.

«С завтрашнего дня оперативный штаб под руководством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового переходит на усиленный вариант службы. Соответственно, на усиленный режим работы переходят все структурные подразделения, координационные штабы, в каждом регионе также переходят на усиленный вариант несения службы. У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок в день голосования», – отметил Филенко.

По словам советника министра, правоохранителей ожидают два сложных дня: первый – это дебаты, если они состоятся на НСК «Олимпийский», и второй – это день голосования. «У нас нет оснований говорить о системной подготовке крупных провокаций, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные проявления провокаций и незаконных действий на фоне напряжения, которое присутствует в обществе, и мы к ним готовы. Однако, мы надеемся, что наши главные усилия закончатся после 21:00 в день голосования», – отметил Владимир Филенко.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Иван Стойко отметил, что полиция возьмет под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. «Мы готовы к перевозке бюллетеней на участковые избирательные комиссии, которые начнутся через несколько дней. Уже в четверг-пятницу они должны быть доставлены. Полиция, другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. Так же в обратном направлении эти протоколы будут доставлены в окружные избирательные комиссии согласно тех маршрутов, которые нами разработаны. Будет работать не меньше сил и средств, чем во время первого тура выборов», – отметил Иван Стойко.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.