В России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО. Новости

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии. Об этом заявил заместитель руководителя МИД России Александр Грушко, сообщает российское агентство «РИА Новости».

По его словам, НАТО отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Пока нет признаков того, что эта организация знает, как выходить из этого тупика, подчеркнул Грушко.

НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, констатировал замруководителя МИДа: «Парадокс, но сегодняшние отношения Россия – НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО, – под холодную войну».

По его мнению, разногласия внутри альянса есть и были, но сегодня они «даже глубже, чем раньше». Организация пытается сплотиться за счет «российской угрозы», считает Грушко.

Ранее сообщалось, что евроатлантическая интеграция Украины важна не только как самоцель, но и как фактор укрепления обороноспособности и усиления военных институтов страны.