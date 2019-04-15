Пушилин предстал перед публикой в образе а-ля Фидель Кастро. Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин в форме, которая по стилю напоминает военный китель и кепи кубинского диктатора Фиделя Кастро, вручил награды 14 членам незаконных вооруженных формирований (НВФ), троим из них – посмертно. Об этом сегодня, 15 апреля, пишут местные интернет-ресурсы.

«В понедельник, 15 апреля, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил награды личному составу 9-го Отдельного гвардейского штурмового полка морской пехоты. Военнослужащие были награждены знаком отличия "Георгиевский крест" IV степени», – говорится в сообщении.

Напомним, что касается стиля формы, обычно кубинский диктатор Фидель Кастро появлялся на публике в военном кителе и кепи с широким козырьком цвета хаки. К тому же, самая характерная черта во внешности Фиделя Кастро – борода.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Донецке «власти» предлагают местным жителям выбрать проект мемориального комплекса первому «главе ДНР» Александру Захарченко.

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