В Краматорске водитель, сбивший подростка, пришел в полицию. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) 28-летний водитель, который 13 апреля сбил подростка и оставил место дорожно-транспортного происшествия (ДТП), пришел в отделение полиции и дал показания. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Краматорский отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Правоохранители напомнили, что 13 апреля в Краматорске на пешеходном переходе на перекрестке улиц В. Стуса и Маяковского водитель авто сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия. Степень тяжести полученных потерпевшим травм будет установлена после проведения экспертизы.

Сегодня, 15 апреля, правонарушитель пришел в Краматорский отдела полиции, где добровольно дал показания. Мужчина также сообщил о желании помочь в лечении пострадавшего подростка.

Сейчас проводится расследование. Автомобиль, на котором было совершено ДТП, изъят, следователями подано ходатайство в суд о его аресте.

«Досудебное расследование продолжается по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) полиция разыскивает водителя, который сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия.

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