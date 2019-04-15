Дачный сезон в «ДНР»: Какая рассада продается и сколько стоит в Донецке (Фото). Новости

В Украине (временно неподконтрольная украинской власти часть Донбасса – не исключение) стартовал огородный сезон. Для многих по ту сторону линии разграничения осенний урожай – главное подспорье в предстоящий зимний период, пишет «Радио Свобода».

Так, в Донецке началась пора садов и огородов. На местных рынках ажиотаж – самое время сажать овощи. По словам продавцов, спрос есть на плодовые деревья, потому что люди спешат вовремя посадить многолетние растения. «Голый корень высаживается до конца апреля, максимум, если холодная погода, в начале мая», – дает советы покупателям продавщица.

«Покупают яблони, черешни, вишни, груши, сливы – все то, что есть плодное. "Декорацию" слабо берут», – добавляет другая.

Как уверяет продавец, из таких саженцев вырастут, например, яблони и черешни высотой от двух до четырех метров. «Стоимость саженца – 250 руб. (примерно 103 грн – ред.). Я считаю, что это недорого», – говорит она.

По словам местных экспертов, сейчас хорошее время и для того, чтобы сажать овощи. «Стаканчик ранней капусты стоит 15 руб. (около 6 грн). Цена – кому как», – показывает ассортимент рассады продавец.

«Пенсионерам – скидка. Надо брать среднюю картошку. Не мелкую, но и не большую. Вот уже видите, эти картофелины уже начинают прорастать, когда толстые ростки – это хороший картофель, когда тонкие – картофель не очень», – поощряет клиентов женщина и дает советы, какую картошку покупать, чтобы потом собрать хороший урожай.

Но из-за неустойчивости температуры только часть овощей сейчас можно сажать в открытый грунт. «Картофель смело можно сажать», – говорит мужчина.

«Картофель стоит 16 руб. за кг (около 6,5 грн). Также есть картофель "Яночка" и "Цыганочка", идет по 18 руб. (около 7,5 грн). Берут на посадку уже. Понемногу берут», – говорит продавец.

Большинство овощей продавцы советуют высаживать под пленку, чтобы не вымерзли «Помидоры надо накрывать», – советует мужчина.

Любители домашнего вина и виноградного сока – тоже на базаре в поиске саженцев. «Сейчас именно то время, когда надо сажать виноград. "Белые" сорта, и "розовые", и "синие", винные сорта винограда. Стоимость – 100-150 руб. за саженец (около 41,5-62 грн). Я вообще считаю, что у нас такой регион, где массовым должно быть развитие виноградарства. Вон, Франция живет на винограде», – отмечает продавец.

Розы – один из символов Донецка. В городе начали высаживать розы еще в середине прошлого века. Нравятся они дончанам и сейчас. «Роза у нас "уходит" от 50 до 100 руб. (около 21-41,5 грн)», – говорит продавщица.

«100 рублей стоит двухлетний саженец. Мы даем гарантию: если роза не примется, меняем на другой саженец. Хорошо покупают розы, потому что мы не первый год на рынке», – говорит другая.

Часто Донецк называют «городом миллиона роз». «Самые популярные, наверное, все-таки красные розы. Больше всего любят красные, оттенки красных, оранжевые и белые. Мне больше нравятся розы-"англичанки". Они растут высокими. И наиболее пахучие», – рассказывает женщина.

Но красивые цветы – дело непростое. «За розой трудно ухаживать, потому что для того, чтобы получить, допустим, вот такой саженец ... Сначала мы высеваем шиповник, затем его пересаживаем, на следующий год еще раз пересаживаем. И так проходит 3 года, пока саженец можно продать», – говорит женщина.

Кто выращивает рассаду самостоятельно – покупают семена. К тому же, как говорят опытные хозяева, это значительно дешевле. «15 руб. за пакетик (около 6 грн)», – показывает широкий ассортимент семян продавец.

Дончане говорят, что сажают овощи и зелень, потому что хотят кормить семью проверенными натуральными продуктами. «Буду сажать огурцы, помидоры, перец», – перечисляет дончанин.

«У нас ребенок любит свежие, выращенные собственными руками, овощи. Поэтому мы сажаем у себя в саду», – добавляет жительница Донецка.

Для многих жителей Донбасса сад и огород – не просто любимое занятие, а серьезное подспорье, чтобы сэкономить и прокормиться зимой.