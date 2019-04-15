Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении составляет 92%. Новости

Средний показатель присутствия украинского языка на украинском телевидении достиг рекордных 92%. Об этом сегодня, 15 апреля на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Популярные русскоязычные журналисты, наконец-то, ведут передачи на украинском языке. Новости практически полностью украиноязычные. Фильмы озвучиваются или дублируются по-украински. Все это было бы невозможно, если бы не внедрение государством языковых квот на телевидении два года назад», – пишет Костинский.

При этом он признает, что закон о квотах не является идеальным: спикеры – гости информационных передач – имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать. «Но это не не создает помех мощному последовательному внедрению украинского языка на украинском телевидении. Едва ли не впервые эфир телеканалов на востоке и западе, на юге, в центре и на севере звучит одинаково - на украинском. Украинский язык фактически объединил Украину», – считает Костинский.

По его мнению, закон о языковых квотах, который был принят 2 года назад, подготовил почву для принятия нового закона – об украинском языке.