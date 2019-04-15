Экс-мэр Славянска Неля Штепа не явилась в суд. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Экс-мэр Славянска Неля Штепа не явилась в суд

15.04.19 20:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Бывшая мэр Славянска (Донецкая обл.) Неля Штепа не явилась на заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова, которое должно было состояться сегодня, 15 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, передает «УНН».

«Сегодня (Неля Штепа – ред.) не явилась на заседание. Она прислала документ, что заболела и находилась в Киеве на медицинской консультации», – сказала Вита Дубовик.

Она добавила, что заседание перенесли на 20 мая.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Читайте также

Комментарии