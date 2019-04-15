Боевые действия должны прекратиться: Глава Миссии ООН посетила Пески (Фото). Новости

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер посетила прифронтовое село Пески (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Миссии на странице организации в Facebook.

«Глава Миссии посетила село Пески на линии соприкосновения на востоке Украины и поговорила с теми немногими жителями, которые здесь остались. Из-за постоянных обстрелов в 2014-2015 годах, большинство людей вынуждены были покинуть свои дома», – говорится в сообщении.

По информации организации, в 2014 году здесь жили 3,5 тыс. людей. Сейчас здесь живут 10 человек – без услуг и транспорта.

«Боевые действия должны прекратиться. Стороны должны соблюдать режим прекращения огня, уважать международное гуманитарное право и защищать гражданское население», – подчеркнули в Миссии.

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