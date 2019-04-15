Прокуратура нашла нарушение в закупке услуг по уборке улиц на 3,6 миллиона в Угледаре. Новости

В Донецкой области прокуратура требует расторгнуть договор на уборку улиц стоимостью 3,6 млн грн, заключенный при отсутствии конкурентов. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Волновахской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Донецкой области направлено исковое заявление о признании недействительным решения тендерного комитета и признание коммунального предприятия победителем конкурсных торгов», – говорится в сообщении.

Так, в ходе мониторинга системы «ProZorro» прокуратурой установлено, что 1 января исполнительным комитетом Угледарского городского совета и коммунальным предприятием заключен договор о закупке услуг по уборке улиц в Угледаре. Стоимость договора составила 3,6 грн.

Закупка указанных услуг проведена путем применения переговорной процедуры при отсутствии конкурентов, что привело к нарушению требований законов Украины «О публичных закупках», «Об отходах» и «О защите экономической конкуренции» и стало основанием для обращения прокуратуры в суд.

Сейчас идет судебное разбирательство.