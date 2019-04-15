В ПФУ рассказали о выплатах пенсий и субсидий в апреле. Новости

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий и субсидий в апреле согласно установленному графику. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба ПФУ.

«По состоянию на 15 апреля текущего года на выплату пенсий направлено 21 888,6 млн грн, на выплату субсидий – 2 725,9 млн грн (59% и 62,4% месячной потребности в средствах соответственно)», – говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что финансирование и выплата пенсий и субсидий проводятся в соответствии с утвержденными графиками.

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