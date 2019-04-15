В Краматорске полиция уничтожила 25 кг наркотических веществ (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) правоохранители уничтожили более 25 кг изъятых у правонарушителей наркотических веществ. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции в Донецкой области.

Для утилизации наркотиков была создана специальная комиссия из представителей полиции, исполнительной службы и Службы безопасности Украины.

На протяжении последних полугода правоохранители изымали наркотики, психотропные вещества и прекурсоры в ходе обысков, при патрулировании и во время несения службы в городе.

Согласно приговорам суда, путем сжигания была утилизирована большая партия наркотических средств и сырья, а также оборудование для их изготовления и употребления. Всего сожгли более 25 кг наркотиков, изъятых сотрудниками полиции у местных жителей и наркодельцов во время оперативно-розыскных мероприятий.

Всего путем сжигания было уничтожено 98 наименований (каннабиса, маковой соломки, опия ацетилированного, метамфетамина и других запрещенных веществ, а также средства для их переработки и употребления).