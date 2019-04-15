Рисунки на школьном дворе: В прифронтовой Станице Луганской детям рассказали об опасности мин (Фото). Новости

В прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) школьникам рассказали о связанных с минами рисках. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

«Известно, что учиться и запоминать легко, когда обучение приносит радость. Наши коллеги из Северодонецка решили применить этот прием, чтобы рассказать школьникам о связанных с минами рисках», – говорится в сообщении.

Так, на прошлой неделе в школе № 1 в Станице Луганской представители МККК вместе с учениками с помощью трафаретов нанесли на школьном дворе изображения, напоминающие детям об основных правилах поведения при обнаружении неизвестных предметов.

Ранее в МККК заявляли, что на Донбассе жизнь школьников вдоль линии разграничения лишена легкости и беззаботности детства. Именно этим они отличаются от детей, которые живут вне зоны боевых действий.

Как сообщалось ранее, конфликт на Донбассе продолжает угрожать физическому и психологическому состоянию детей, особенно тех, кто проживает вдоль линии разграничения, где активные боевые действия являются наиболее интенсивными, а учебные заведения находятся под угрозой.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

Читайте также: