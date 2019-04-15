Грозит 10 лет тюрьмы: Жителя Мариуполя будут судить за распространение материалов с детской порнографией. Новости

На Донетчине будут судить жителя Мариуполя за хранение и распространение изображений, содержащих детскую порнографию. Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается. прокуратурой Донецкой области направлено в суд обвинение в отношении 35-летнего мужчины, который хранил для и распространял в «черном» интернете произведения и изображения, которые содержат детскую порнографию.

В прокуратуре напомнили, что в течение сентября-декабря 2018 года 35-летний житель Мариуполя, который проживает со своей матерью, используя программы так называемого «черного» интернета, распространял произведения, содержащие детскую порнографию, которые он получал бесплатно от других «единомышленников» – пользователей «черного» интернета через специальный файлообменник.

В ходе обыска в квартире злоумышленника обнаружена и изъята компьютерная техника, с помощью которой он распространял в сети материалы с порнографическим содержанием.

Досудебное расследование завершено.

Уточняется, что санкция статьи ч. 4 ст. 301 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.