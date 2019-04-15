Ученики трех интернатов Луганщины смогут оздоровиться в Австрии. Новости

В Луганской области 50 воспитанников учебных заведений интернатного типа получат возможность летом 2019 года оздоровиться в Австрии благодаря австрийской экологической организации «Глобал 2000». Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, отдохнуть и оздоровиться в Австрии смогут ученики КЗ «Новоайдарская областная общеобразовательная санаторная школа-интернат I-III степеней», «Рубежанского учебно-реабилитационного центра «"Хрусталик"» и «Рубежанской областной общеобразовательной санаторной школы-интерната I-III степеней».

Предполагается, что в течение 3 недель дети посетят один из городов Австрии, где их будут ждать экскурсии и знакомство с австрийской культурой. «Им также предоставят новую одежду и обувь, организуют бесплатное офтальмологическое и стоматологическое обследование, а при необходимости – лечение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за годы сотрудничества с организацией более 2 тыс. учеников интернатов и специализированных школ Луганской области имели возможность оздоровиться в Австрии. Многие дети прошли курс лечения и избавились от тяжелых заболеваний.

Как уточняется, австрийская экологическая организация в рамках проекта «Дети Чернобыля» оказывает гуманитарную помощь уже на протяжении более 20 лет.