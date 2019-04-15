В больницах Донецка уже месяц нет никаких лекарств, – «политолог ДНР». Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в больницах в течение месяца полностью отсутствуют лекарства. Об этом сегодня, 15 апреля, на своей странице в соцсетях сообщил местный «политолог» Роман Манекин.

«Вчера встретил знакомого врача – известного в Донецке человека. Говорит: лекарства в больницы не поступают. От слова "совсем". Там ведь, на самом деле, какой сюжет? При "Ташкенте" (бывший "министр доходов и сборов ДНР", – ред.) больницы обязали закупать лекарства исключительно у ГП "Лекарства Донбасса" ("Ташкент" и Захарченко (ликвидированный "глава ДНР") откровенно наживались на больных). Остальных аптекарей, включая оптовиков, в больницы просто не пускали. Запретили...», – пишет Манекин.

Он уточнил, что в настоящее время идет передел рынка под нынешнего «главу ДНР» Дениса Пушилина. «...теперь ГП "Лекарства Донбасса"... в общем, их шмонают. За дело, конечно! Но, по сути, "переформатируют" доходную статью под интересы "МММ". Все это можно было бы отнести к внутривидовым разборкам, если бы не одно "но". Месяц нет никаких лекарств в Донецких больницах. Месяц! Ни-ка-ких!», – отмечает Манекин.

В комментариях другой местный житель пишет сообщает, что с декабря прошлого года в «ДНР» не заходят гумконвои МЧС РФ. «Почти каждый гумконвой вез достаточное количество медикаментов для больниц, и так 5 лет. Вопрос, Куда все делось? Почему уже полгода новая-старая власть не провела аудит всей гуманитарки? Почему не собрать всех медминистров, коих меняли как перчатки и "незаменимого" мчсника, чтобы дали ответ народу, где все поставленные медикаменты, почему этот бардак длится 6-й год? И почему местное мчс столь закрытое и неприкасаемое "государство" в государстве?», – пишет дончанин.