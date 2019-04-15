Осталось несколько часов: Как и когда можно внести изменения в список избирателей (Видео). Новости

Сегодня, 15 апреля, последний день, чтобы подать заявление для изменения избирательного участка для участия не по месту прописки во втором туре выборов президента Украины, которые состояться 21 апреля. Желающих в Донецкой области – около 15 тысяч человек.

Так, в Славянске в отделе ведения реестра избирателей было сразу две очереди. Одна для переселенцев и жителей временно неподконтрольной территории, другая – для членов избирательных участков. Свою очередь житель неподконтрольной Горловки Николай отстоял зря. Он приехал, чтобы изменить место голосования и ему отказали, потому что он был без паспорта. Мужчина меняет старый паспорт «книжечку» на новую ID-карту. Избиратель жалуется, что у него есть справка из миграционной службы, но ее оказалось недостаточно. «СБУ меня пропустило с вот этим туда и назад, я приехал, приехал сюда специально, чтобы проголосовать на выборах, приехал с Горловки с вот этой справкой, которую выдала миграционная служба. До 29 апреля. И мне выдают 29-го карточку ID. И вот сейчас приехал сюда, специально проголосовать, а не хотят выдать», – говорит Николай.

Сегодня желающих внести изменения в реестр избирателей хватало и в Краматорске. Не остановил их даже ливень. «Потому что это наше будущее. Потому и важно. Хочется же в хорошей стране жить. Поэтому надо за своего кандидата голосовать», – поделилась переселенка из неподконтрольного Донецка Анна.

«Потому что, я считаю, что это важно – прийти на выборы и проголосовать. Страна – это все мы, и каждый должен сделать этот выбор», – сказала краматорчанка Анастасия.

В областном отделе ведения реестра говорят, что избирательный адрес в Донецкой области изменили примерно 15 тысяч человек. Это на 10 тысяч меньше, чем в предыдущем туре. Однако, чтобы это сделать, есть еще несколько часов. «Все отделы в Донецкой области, я могу уверенно сказать, работают до 24 часов. И те, кто еще не успел сделать эту процедуру, могут это сделать после работы, если кто-то не имеет возможности с работы поехать», – сообщила начальник отдела администрирования реестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.

Эксперты советуют после изменения адреса голосования проверить себя в списках избирателей на участках. «Если такая ситуация сложилась, что вы подавали заявление в орган ведения госреестра, а пришли на участок и вас нет в списках для голосования, то есть возможность обратиться в суд, и потом с решением суда вернуться на участок для того, чтобы все же проголосовать», – объяснила координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

С завтрашнего дня внести себя в реестр можно будет только в судебном порядке. Отделы регистрации списки избирателей закроют.

Источник: ТК «Донбасс»

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