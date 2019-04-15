Единственный в области: В Мариуполе появился кабинет диабетической стопы (Видео). Новости

В Маруполе (Донецкая обл.) почти месяц работает кабинет диабетической стопы. Там медики не только выявляют сахарный диабет на ранних стадиях, но и лечат его осложнения.

По словам специалистов, в кабинете медики делают рентген, находят зоны поражения. После этого, проходит осмотр хирурга, а затем, эндокринолог назначит лечение.

Как рассказал один из пациентов Александр Иванович, сейчас он лечит диабетическую рану. Вспоминает, что все началось с небольшой трещины на коже пальца. Использование мазей, кремов, спирта, антисептиков – только ухудшало ситуацию.

«Была рана, открытая рана и надо было что-то делать. А сейчас все заживает, вот корочка образовалась. Надо все время мазать кремом, увлажнять», – говорит Александр Иванович.

«Была проведена серьезная работа, на данный момент мы видим прекрасный результат – регенерация ткани, заживление, трофическая язва уже больше не мокнет, покрыта корочкой, это говорит о том, что пациент на этапе выздоровления», – говорит врач-эндокринолог Екатерина Щолокова.

Как пояснила заведующая эндокринологическим отделением Наталья Мамчур, 75% ампутаций проводятся именно из-за диабетической гангрены. Такой кабинет позволяет не только ставить точный диагноз, но и полностью вылечить больного. «Где возможна хирургическая обработка раны, там, где возможна полная обработка стопы с шлифованием стопы, наложение повязок, от оказания ренгенологической помощи до полного ранозаживления», – уточнила Мамчур.

В кабинет диабетической стопы могут обратиться совершеннолетние больные не только из Мариуполя. Но и из соседних населенных пунктов.

Источник: ТК «Сигма»