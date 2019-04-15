Аренда или покупка: Во сколько обойдется недвижимость в Донецкой области (Видео). Новости

В Донецкой области, чем дальше от линии соприкосновения, тем дороже недвижимость. При этом сейчас, как отмечают эксперты, снимают жилье чаще, чем покупают.

Так, чтобы не платить риелторам, жительница Покровска (до переименования Красноармейск) Анастасия помогает друзьям найти жилье. Говорит, вариантов много. Но даже однокомнатные квартиры не всем по карману. «В интернете смотрела, где-то от 2 тысяч. Договориться с хозяином и все, не надо платить никому ничего лишнего», – говорит она.

Однако обойтись без посредников почти невозможно. На сайтах недвижимости цены на двухкомнатные квартиры с ремонтом в Мариуполе и Краматорске – 5-6 тыс. грн в месяц. В Покровске немного дешевле – от 4 тыс. Арендаторы – разные. «В квартире будет мебель, бойлер для горячей воды, холодильник, стиральная машинка, телевизор. Все, что необходимо. Половина людей приезжие, половина местные», – рассказала эксперт по рынку недвижимости Антонина Мирошниченко.

Если жилье покупать, то цена зависит от географии. Также придаст стоимости жилью индивидуальное отопление и недавний ремонт. «Такие квартиры достигают 35 тыс. долларов. Это, конечно, 3-комнатная крупногабаритная квартира, преимущество – средний этаж», – говорит эксперт по рынку недвижимости Елена Красная.

Однокомнатную квартиру с централизованным отоплением можно найти и за 12 тыс. долларов. А если квартира без ремонта и на окраине города, ее цена сразу уменьшается. Как уверяют специалисты, на 10-15%. Еще на стоимость влияет – этаж. На первом или последнем жилье будет дешевле.

Источник: ТК «Донбасс»