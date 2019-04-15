Выборы-2019: Накануне второго тура Госпогранслужба усилила охрану границы. Новости

Несение службы на государственной границе Украины во время выборов во втором туре обеспечивает около 6 тыс. пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежедневно будут привлекаться еще более 1300 человек. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Кроме того, для обеспечения мероприятий в пунктах пропуска и вне их силами и средствами усилены пограничные наряды, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и ВС Украины.

К реализации данного плана привлечены резервы руководителей органов охраны государственной границы и начальников региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования «ДОЗОР» и добровольных общественных формирований.

Также особое внимание уделяется въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, особенно – пророссийских. Пропуск осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в ЦИК. Во время проведения пограничного контроля указанных категорий лиц пограничники активно сотрудничают с СБУ, ЦИК, ЧП и другими правоохранительными органами.

Напомним, что с завтрашнего дня, 16 апреля, в Украине правоохранители переходят на усиленный вариант службы перед вторым туром президентских выборов.