Взрыв снаряда оставил от гаража руины: История семьи из прифронтового поселка (Видео). Новости

Семья Захаровых из прифронтового Северного (Донецкая обл.) уже 3 года не может оправиться от испытаний судьбы. Они потеряли единственного сына. Сейчас супруги ухаживают за тяжелобольным соседом.

Только один взрыв снаряда оставил от гаража Геннадия Захарова одни руины. «Это был гараж. Машина стояла. Здесь у меня были столы, инструменты, компрессор, болгарка. Все сгорело. Ничего не осталось», – говорит мужчина.

Имущество выгорело дотла. Мужчина с грустью осматривает все вокруг. «По-новой я ничего не построю. Мало средств уже и здоровья нету», – сказал Геннадий Захаров.

Перед глазами у мужчины беспрестанно мелькают воспоминания. Здесь вместе с единственным сыном он ремонтировал машины. Но уже третий год на пожарище приходит сам. «Вечером стало плохо, вызвали скорую, привезли в больницу, а там даже кислорода не успели подключить, видать, тромб оторвался, и никто его не спас», – говорит Геннадий Захаров.

Мать Ирина говорит, что из-за невыносимой боли чуть не покончила с собой. Но спасла забота за одиноким соседом Тимофеем, который болен ДЦП. «Сейчас бы Тимофея не было, то вообще. То придешь все-таки. Живой человек», – делится она.

«Мать умирала и просила его не бросать. Родной брат отказался, тетя тоже отказалась от него. Мы его к себе забрали, он один был в доме, плакал», – добавил Геннадий Захаров.

Выживать в прифронтовой зоне крайне сложно. Несмотря на опасность, ежегодно сажают огород. «Бомбят-бомбят, люди вышли, потом опять в укрытие, успокоилось – опять вышли сажать. Это основная жизнь. Без огорода никак», – сказала Ирина Захарова.

Социальные выплаты – ничтожные. Ирина говорит, что, ухаживая за мужчиной с инвалидностью, не получает ни копейки. «Взяли опеку, но материальной помощи никакой. Бьюсь вот уже 4 года бесполезно», – говорит Ирина Захарова.

Регулярную поддержку нуждающимся предоставляет Фонд Рината Ахметова. Гуманитарная помощь спасает в тяжелых условиях жизни. Продуктовые наборы регулярно получают пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью.

С начала боевых действий на Донбассе Фонд Рината Ахметова регулярно поддерживает жителей прифронтовых сел. Выдано более 12 млн наборов выживания. Благодаря масштабной помощи спасены жизни более миллиона человек.

Источник: ТК «Донбасс»