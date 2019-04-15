Электроприборы, спортивное питание: На КПВВ Донетчины не пропустили товары на 140 тыс. грн. Новости

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники пресекли попытки незаконно провезти через линию разграничения товары на общую сумму почти 140 тыс. грн. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" помешали трем попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, через линию разграничения пытались провезти мелкие электроприборы, оптические приборы, промышленное измерительное оборудование, спортивное питание и косметические средства на общую сумму почти 140 тыс. грн.

Отмечается, что товары переданы представителям ГФС для дальнейшего процессуального оформления.