Переселенцам и жителям: Контакты УТСЗН в Донецкой и Луганской областях (Инфографика). Новости

Жителям Донбасса и переселенцам во время пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) могут пригодиться контакты управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Об этом сегодня, 15 апреля, напоминают в Благотворительном фонде «Право на защиту» («Право на захист»).

Так, правозащитники опубликовали инфографику с перечнем УТСЗН Донецкой и Луганской областей.

Как отмечают правозащитники, УТСЗН осуществляет свою деятельность в интересах наиболее уязвимых слоев населения, что означает поддержку:

многодетных семей;

граждан, которые относятся к категории малообеспеченных;

детей-сирот, безнадзорных несовершеннолетних, малолетних лиц, оставшихся без родителей;

пожилых людей и лиц с инвалидностью;

физических лиц с тяжелой жизненной ситуацией;

детей, которые потеряли родителей во время выполнения им служебных обязанностей;

ветеранов труда, участников тылового труда в период ВОВ и других приравненных к ним лиц;

субъектов, которые принимали участие в вооруженных действиях, которые получили инвалидность, участвовавших в разминировании территорий.

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«Контакты могут пригодиться вам и близким во время пересечения КПВВ. Вы сможете распечатать их и передать родственникам и знакомым, которые не могут воспользоваться ими онлайн из-за отсутствия доступа к сети интернет или по другим причинам», – рекомендуют правозащитники.