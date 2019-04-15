Переселенцам и жителям: Контакты УТСЗН в Донецкой и Луганской областях (Инфографика). Новости

Жителям Донбасса и переселенцам во время пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) могут пригодиться контакты управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Об этом сегодня, 15 апреля, напоминают в Благотворительном фонде «Право на защиту» («Право на захист»).
Так, правозащитники опубликовали инфографику с перечнем УТСЗН Донецкой и Луганской областей.
Как отмечают правозащитники, УТСЗН осуществляет свою деятельность в интересах наиболее уязвимых слоев населения, что означает поддержку:
- многодетных семей;
- граждан, которые относятся к категории малообеспеченных;
- детей-сирот, безнадзорных несовершеннолетних, малолетних лиц, оставшихся без родителей;
- пожилых людей и лиц с инвалидностью;
- физических лиц с тяжелой жизненной ситуацией;
- детей, которые потеряли родителей во время выполнения им служебных обязанностей;
- ветеранов труда, участников тылового труда в период ВОВ и других приравненных к ним лиц;
- субъектов, которые принимали участие в вооруженных действиях, которые получили инвалидность, участвовавших в разминировании территорий.
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«Контакты могут пригодиться вам и близким во время пересечения КПВВ. Вы сможете распечатать их и передать родственникам и знакомым, которые не могут воспользоваться ими онлайн из-за отсутствия доступа к сети интернет или по другим причинам», – рекомендуют правозащитники.
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