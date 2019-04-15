К переговорам по Донбассу нужно привлечь Китай, – эксперт. Новости

Для решения проблемы установления мира на Донбассе Украине стоило бы привлечь Китай. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 апреля, во время панельной дискуссии на тему «Как достичь мира на Донбассе?» сообщил директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Корсунский.

Он уточнил, что выскажет контраверсийную гипотезу, которая, по его мнению, чем дальше, тем больше имеет под собой оснований. «На сегодня мы работаем со всеми странами Совета безопасности ООН. Если мы говорим о миротворцах, а это правильное решение проблемы (мира на Донбассе, – ред.), миротворцах с закрытием границы, то есть на наших условиях, то мы работаем со всеми странами СБ, кроме Китая. Я считаю, что это стратегическая ошибка. Пять лет у нас не было визитов в Китай. Контакт на уровне двух президентов состоялся в 2016 году на встрече в Давосе. Китай – единственная страна, которая не просто не боится Россию, а эксплуатирует ее как сырьевой придаток. Она очень мощная и также заинтересована в том, чтобы присутствовать глобально. Возможно, не все в Украине понимают, какого уровня отношения сегодня у Китая с Европой. Например, на недавнем саммите принятая декларация звучит так: многостороннее стратегическое партнерство...», – сказал Корсунский.

По его мнению, Украина должна привлекать Китай для общения со страной-агрессором. «Это дополнительный элемент. Китай был бы заинтересован. Они заинтересованы в наших портах и были бы заинтересованы в том, чтобы тут наступил мир», – считает эксперт.