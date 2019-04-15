Более 100 воинов ВСУ прошли реабилитацию зарубежом. Новости

За прошлый год реабилитационное лечение за рубежом прошли более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Министерстве обороны Украины сообщили в ответ на информационный запрос «УНН».

По информации, предоставленной Главным военно-медицинским управлением Вооруженных Сил Украины, за 2018 год реабилитацию за рубежом прошли 103 военнослужащих ВСУ.

По состоянию на 8 апреля 2019 года за рубежом реабилитацию проходят 11 военнослужащих, в частности, в Германии – 5 человек, в Венгрии – 3 человека, в Бельгии – 3 человека.

Отмечается, что реабилитационное лечение военнослужащих ВСУ за рубежом осуществляется за счет принимающей стороны в рамках международного сотрудничества.