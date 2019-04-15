Нашел заряд в пункте приема металлолома: В ОБСЕ рассказали о состоянии подорвавшегося на Луганщине. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ пообщались с мужчиной, который получил ранения в результате взрыва поврежденного заряда в Дмитровке ((Новоайдарский р-н, Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованному сегодня 15 апреля.

«Уточнили сообщение о мужчине, получившем ранения вследствие взрыва поврежденного заряда в н. п. Дмитровка (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Луганска). 13 апреля в больнице н. п. Новоайдар (подконтрольный правительству, 49 км к северо-западу от Луганска) команда СММ видела 62-летнего мужчину без безымянного пальца на левой руке, а также с глубокими порезами на лице и ладонях обеих рук», – говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, 11 апреля поврежденный заряд, найденный им в пункте приема металлолома в Дмитровке, где он работает, взорвался, когда мужчина попытался его распилить при помощи электропилы.

Ранее сообщалось, что в селе Дмитровка 11 апреля 62-летний мужчина получил ранения в результате взрыва, когда пытался распилить взрывоопасный предмет.